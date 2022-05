In Villingendorf im Kreis Rottweil sind Dienstagnacht Parolen von Impfgegnern an die Fassade eines Schulhauses gesprüht worden. Die Polizei vermutet, dass die Schmierereien mit einer Impfaktion der Schule am Mittwoch in Verbindung stehen. Außerdem seien zwei Duzend Broschüren mit dem Titel „Stoppt den Impfwahn“ am Haupteingang der Grund- und Werkrealschule abgelegt worden.