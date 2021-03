Die August-Lämmle Schule in Kusterdingen (Kreis Tübingen) bekommt einen neuen Namen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. August Lämmle war ein schwäbischer Mundartdichter und ein bekennender Nationalsozialist. Aus diesem Grund sollen die Kusterdinger Schule sowie eine nach Lämmle benannte Straße möglichst bald einen neuen Namen bekommen. Wie die Schule in Zukunft heißen soll, das dürfen die Kusterdinger laut Bürgermeister Jürgen Soltau mitentscheiden. Im Gemeindeboten werden sie dazu aufgerufen, Namensvorschläge einzureichen. Am 27.Januar will der Gemeinderat dann den neuen Namen für die Schule beschließen. Wann auch die August-Lämmle-Straße in Kusterdingen umbenannt werden kann und wie sie in Zukunft heißen wird, dauert laut Soltau länger.