Zwei Schuhmacher haben in Münsingen (Kreis Reutlingen) einen Schuh in Größe 240 hergestellt - einfach aus Liebe zum Schuh und dem Handwerk. Der schwarz-braune Riesen-Schuh ist über eineinhalb Meter lang und wiegt 27 Kilogramm. Die beiden Schuster - einer aus Münsingen, der andere in Ulm - sind seit Jahren in Rente und hatten die Idee eines Mammutschuhs schon lange. Bei der Herstellung half ein befreundeter Schreiner, der den Leisten aus Lindenholz machte. Für das Leder wurden knapp 20 Quadratmeter Rindsleder verarbeitet. Arbeitszeit: 220 Stunden. Jetzt steht er fertig in der Münsinger Schuhmacher-Werkstatt.