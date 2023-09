Das kommt in Rottenburg im Kreis Tübingen nicht oft vor: Am Dienstagmorgen fielen Schüsse in einem Wohngebiet. Eine Nachbarin alarmierte daraufhin die Polizei.

Ein Unbekannter hat in Rottenburg in einem Wohngebiet Schüsse abgefeuert. Das teilte die Polizei mit. Nach deren Angaben hatte eine Nachbarin am Dienstag gegen 6 Uhr morgens die Schüsse gehört und die Polizei gerufen. Die Beamten sollen daraufhin an einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses Schusslöcher entdeckt haben. Einzelheiten zu Motiv und Hergang sind bislang nicht bekannt. Keine Verletzten - Täter unbekannt Laut Polizei gibt es keine Verletzten. Der Täter sei noch nicht gefasst, sagte ein Sprecher dem SWR am Mittwoch. Allerdings hätte ein weiterer Nachbar nach den Schüssen einen dunkel gekleideten Mann mit einer Sturmhaube das Kapuzinertor in Rottenburg flüchten gesehen. Momentan laufen die Ermittlungen noch. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.