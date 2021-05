per Mail teilen

Ein 25-jähriger Mann hat in Balingen-Weilstetten mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben. Nach Polizeiangaben war es offenbar am Donnerstagmorgen gegen 2.00 Uhr in einer Wohnung zu einem Streit zwischen ihm und zwei weiteren Beteiligten gekommen. Der 25-Jährige gab die Schüsse ab und flüchtete mit seinem Auto, wurde aber wenig später von einer Polizeistreife gestellt und vorläufig festgenommen.