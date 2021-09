per Mail teilen

Schüsse aus einer Schreckschusswaffe haben am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) ausgelöst. Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten die Beamten alarmiert. Die trafen laut Mitteilung in einer Wohnung auf drei betrunkene Männer, die die Waffe wohl abgefeuert hatten. Es wird wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Waffenrecht ermittelt.