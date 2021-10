Nach Ortsschild-Klau von Killer: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben schon wieder das Ortsschild des Burladinger Ortsteils Killer (Zollernalbkreis) gestohlen. Der Ortsvorsteher rätselt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Bei diesem Ortsnamen können Diebe wohl nicht widerstehen: Das Ortsschild von Killer bei Burladingen im Zollernalbkreis ist zum wiederholten Mal geklaut worden. Diesmal wurden die Diebe fast auf frischer Tat ertappt.

Zeugen sehen Mofafahrer mit gelben Schild

Bereits kurz nach dem Schilder-Klau am Freitagabend gegen 20 Uhr meldeten Zeugen zwei unbeleuchtete Mofas auf der Bundesstraße B32 Jungingen und Killer, bestätigte ein Polizeisprecher dem SWR. Demnach hatte wohl einer der Fahrer ein gelbes Ortsschild zwischen die Beine geklemmt.

Wer hat den Schilder-Dieb gesehen?

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Daher hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer was beobachtet hat, soll sich beim Polizeirevier in Hechingen melden.

Der Ortsvorsteher von Killer Gerd Schäfer sagte dem SWR:

Orstvorsteher: "Haben schon alles versucht"

Verlassen steht jetzt der quadratische Metallrahmen am Ortsausgang in Richtung Ringingen. Schon wieder! Der Ortsvorsteher von Killer, Gerd Schäfer, kann es nicht fassen. Die Sache kostet mächtig Nerven und Arbeit. Denn so lassen könne man das natürlich nicht, sagte Schäfer dem SWR.

Schild samt Beton im Boden geklaut

In Killer gibt es drei Ortsschilder. Alle wurden schon mehrmals abmontiert und mitgenommen. Es scheint fast unmöglich, den Diebstahl zu verhindern. Man habe schon alles versucht, auch mit anderen Befestigungen gearbeitet. Das Schild sei aber sogar schon samt Betonfundament geklaut worden, so Schäfer.

Auch andere Ortsschilder begehrt

Andere Orte mit weit weniger auffallenden Namen teilen das Schicksal von Killer. So hat zum Beispiel im Juli jemand fünf von sechs Ortsschildern in Gunningen (Kreis Tuttlingen) abmontiert. Auch dort rätselt die Gemeindeverwaltung, wer hinter dem Diebstahl steht und warum die Schilder so beliebt sind. Denn auch in der kleinen Gemeinde wurden die Schilder schon mehrmals von Unbekannten mitgenommen.