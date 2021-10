Die Messen "Schön & Gut" und "Slow Schaf" haben am Freitag im Alten Lager in Münsingen (Kreis Reutlingen) begonnen. Es geht dabei um Essen, Trinken, Wohnen und Lifestyle. Es gibt also alles Mögliche - von Lammfleisch bis zur Wacholderbrille, von der Albwolle bis zur Stutenmilch. Fast alle Waren haben einen regionalen Bezug. Je nach aktueller Lage gilt die 3G-Regel, so wie jetzt, oder möglicherweise dann auch die 2G-Regel. Bei der Messe 2019 kamen insgesamt 21.000 Besucherinnen und Besucher.