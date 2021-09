Wandern kann man ja eigentlich zu jeder Jahreszeit, aber im September und Oktober ist es doch besonders schön. So hat es auch am Wochenende viele Menschen nach draußen in die Natur

gezogen. Doch die schönste Tour kann es einem verhageln, wenn der Wanderweg schlecht markiert ist und man sich verläuft. Damit das nicht passiert, pflegt der Schwäbischen Albverein viele Kilometer Wanderwege. Doch dafür braucht es Ehrenamtliche. Und die sucht und schult der Schwäbische Albverein. So gab es am Samstag einen Schnupperkurs zur Wegearbeit in Bad

Niedernau bei Rottenburg. Da durfte kommen wer wollte – mit dabei war SWR Reporterin Stefanie Assenheimer