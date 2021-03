Testen, testen, testen – das ist die erklärte Devise in der Corona-Pandemie bis zur Impfung. Ein mobiles Testzentren in einem Stadtbus, der jetzt Reutlingen flächendeckend versorgt, Testmöglichkeiten in Apotheken und Arztpraxen oder wie in Tübingen auch bei einem Drogeriemarkt. Eine weitere Variante der Testoffensive landauf landab: Schnelltests selber machen. Das kann man seit dieser Woche unter Anleitung in einem dritten Testzentrum der Stadt Rottenburg. Das Deutsche Rote Kreuz zeigt in der Zehntscheuer, wie es geht.