Schnelles Boostern in der Region möglich

Die meisten mobilen und stationären Impfstellen in der Region Neckar-Alb und Nordschwarzwald bieten ab sofort Booster-Impfungen bereits nach drei Monaten an. Die Ständige Impfkommission Stiko empfiehlt wegen der Omikron-Variante eine Auffrischungsimpfung schon nach drei statt wie bisher nach fünf bis sechs Monaten. "Das setzen wir umgehend um", so Kreisbrandmeister Stefan Hermann, der das Amt für Bevölkerungsschutz im Zollernalbkreis leitet. Auch in den Kreisen Calw und Tübingen können über 18-Jährige einen Termin drei Monate nach der Grundimmunisierung buchen. Ältere und Vorerkrankte werden bevorzugt.