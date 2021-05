Die Industrie- und Handelskammer Stuttgart und Reutlingen drängen auf einen zügigen Ausbau der B27 zwischen Leinfelden-Echterdingen und Aichtal. Der sechsspurige Ausbau sollte nicht vor dem Hintergrund der Verkehrswende in Frage gestellt werden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der IHK. Vielen Unternehmen ginge es darum, dass es in einem überschaubaren Zeitraum zu einer deutlichen Verbesserung auf dieser Strecke komme, so der Hauptgeschäftsführer der IHK Reutlingen Wolfgang Epp. Weitere Verzögerungen seien unverantwortlich gegenüber denjenigen, die auf diese wichtige Strecke angewiesen sind und die dort regelmäßig im Stau stehen. Als Zwischenlösung wünscht sich die IHK den schnellen Bau eines zusätzlichen Fahrstreifens ab der Einmündung der B312 in die B27 bei Aich bis zur nächsten Anschlussstelle in Richtung Stuttgart.