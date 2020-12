Auf einer Landstraße bei Münsingen (Kreis Reutlingen) ist am Mittwochnachmittag ein Lkw umgekippt. Bäume verhinderten einen Sturz in den Wald an der steilen Böschung.

Laut Polizei war der Lkw in einer Linkskurve auf der Schnee bedeckten Fahrbahn zu weit nach rechts geraten. Der Anhänger rutschte in den Straßengraben einer Böschung, stieß gegen mehrere Bäume und verkeilte sich. Dadurch wurde ein Absturz in den Wald verhindert. Anhänger mit Kran geborgen Verletzt wurde niemand. Allerdings gestaltete sich die Bergung des Lkw schwierig. Sie dauerte bis in den Abend. Der Anhänger wurde mit einem Kran geborgen werden. Die Straße war gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro, so die Polizei. Auto überschlagen Auf einer Steige bei Pfullingen (Kreis Reutlingen) war ein 19-Jähriger beim Bremsen ins Rutschen geraten. Das Auto überschlug sich. Verletzt wurde niemand. Auch bei Bisingen (Zollernalbkreis) hatte sich das Auto eines 23-Jährigen auf einem Gemeindeweg überschlagen. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Weitere Unfälle am Morgen mit Blechschäden Am Donnerstagmorgen gab es einzelne Unfälle meist mit Blechschäden in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb. Bei Balingen wurde ein Autofahrer laut Polizei leicht verletzt. Die Streudienste waren überall im Einsatz.