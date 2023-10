Schnäppchen und Sonderstücke von der Gartenschau in Balingen

Ein Stückchen der Gartenschau Balingen nach Hause nehmen: das geht am Samstag von 10 bis 16 Uhr bei der Landesgartenschau. Von Pflanzenkübeln bis zu Gartenstühlen ist alles dabei.

Knapp 500.000 Besucher haben die Balinger Gartenschau in fünf Monaten besucht. Was bleibt ist eine öffentliche und frei zugängliche Parkanlage in der Stadt und Stauden, Büsche, Kübel, Stühle und allerlei Kleinigkeiten, die ein neues Plätzchen suchen.

Unter den "Schätzen" sind auch Holztafeln, die von Kindergartenkindern bemalt wurden. SWR Diana Deutschle

Wer sich ein Erinnerungsstück von der Landesgartenschau 2023 sichern möchte, sollte schnell sein. Denn vorab dürfen sich laut Veranstalter ehrenamtliche Helfer zuerst etwas aussuchen.

Wiedersehen auf kommenden Gartenschauen

Fans von Gartenschauen im Allgemeinen können das ein oder andere Stück entweder in einem Jahr auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu oder in zwei Jahren auf der Landesgartenschau in Freudenstadt wiedersehen. Denn tatsächlich seien, so die Veranstalter, bereits Vertreter der Landesgartenschauen der kommenden zwei Jahre vor Ort gewesen, um sich beispielsweise Drehkreuze oder Mülleimer in Form von Weidenkörben für ihre Schauen zu sichern.

Landesgartenschau Balingen: ein "voller Erfolg"

Die Landschaftsgärtner blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das Ende der diesjährigen Landesgartenschau. Viel Freude, aber auch Wehmut sei dabei. Insgesamt sei die Gartenschau in Balingen aber ein voller Erfolg gewesen. Mit rund 500.000 Besuchern sind die Erwartungen der Veranstalter bei weitem übertroffen worden. Zu Beginn hatte man nur mit rund 300.000 Besuchern gerechnet.