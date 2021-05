Der Neckar bei Fischingen (Landkreis Rottweil) ist seit mehreren Wochen immer wieder eingetrübt. Mehrmals täglich sei von einem Schotterwerk Schmutzwasser in den Neckar, so der Fischereiverein. Der Verein fürchtet um seine Einnahmen auf dem Flussabschnitt und hat das Landratsamt eingeschaltet. Dort heißt es: Das Schotterwerk habe zwar eine Erlaubnis, Schmutzwasser in den Neckar zu leiten, aber nicht in dem Ausmaß. Das Abwasser sei zwar nicht giftig, doch die Ablagerungen können Fischen und Kleinlebewesen schaden. Laut Landratsamt hat das Schotterwerk inzwischen seine Auffangbecken gereinigt und ein weiteres Becken gebaut. Wenn sich die Situation nicht bessere, müsse der Steinbruch weitere Maßnahmen ergreifen.