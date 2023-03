per Mail teilen

Gammertingen (Kreis Sigmaringen) hat einen neuen Bürgermeister: Den parteilosen Klinik-Geschäftsführer Andreas Schmidt. Er erhielt im ersten Wahlgang über 66 Prozent der Stimmen.

Andreas Schmidt (parteilos) hat völlig überraschend Amtsinhaber Holger Jerg von der CDU bereits im ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl in Gammertingen abgelöst. Dieser war 24 Jahre lang Bürgermeister von Gammertingen und kam lediglich auf knapp 27 Prozent der Stimmen. Schmidt erreichte auf Anhieb 66 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 60 Prozent und damit deutlich höher als bei der vergangenen Wahl 2015.

"Unzufriedenheit bei den Wählern"

Für den Gammertinger Stadtrat Jörg Scham war der Ausgang der Wahl eine Überraschung. Dass es kritisch für den Amtsinhaber werden könnte, hätten schon einige im Vorfeld so gesehen, so Scham auf Nachfrage des SWR. Für ihn zeige der Wahlausgang, dass es eine gewisse Unzufriedenheit bei den Wählern gab.

Gammertingen ist Schmidts Heimat

Der 28-jährige Andreas Schmidt ist in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) verwurzelt. Er ist dort geboren und aufgewachsen. Nach seinem Studium u.a. der Politik- und Wirtschaftswissenschaften und unterschiedlichen beruflichen Stationen am Bodensee lebt Andreas Schmidt seit zwei Jahren mit seiner Familie in Sigmaringen. Fünf Jahre lang -von 2010 bis 2015- saß er im Gammertinger Gemeinderat. Seit 2016 arbeitet Schmidt bei den Zieglerschen und ist seit 2019 Geschäftsführer der Suchthilfe.

Viele haben Schmidt zur Kandidatur ermutigt

Er sei immer wieder angesprochen worden, sich für die Bürgermeisterwahl in Gammertingen zur Verfügung zu stellen, so Andreas Schmidt in seinem Online-Profil. Ihm sei die Entscheidung angesichts der Herausforderungen, vor denen der Geschäftsbereich Suchthilfe steht, nicht leicht gefallen. Als überzeugter Kommunalpolitiker sei er jedoch nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass er sich der Verantwortung für seine Heimatgemeinde Gammertingen nicht entziehen könne.

Kritik an Bürgermeister Jerg seit Großbrand in Gammertingen

Viele Gammertinger hatten mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet. Amtsinhaber Holger Jerg (CDU) hatte sich nach 24 Jahren um eine vierte Amtszeit beworben und mit 26,5 Prozent nur halb so viele Stimmen erhalten wie Schmidt. Seit dem Großbrand bei einer Reifenfirma in Gammertingen Ende Juli 2022 war Kritik an Bürgermeister Jerg aufgekommen.

Überraschend deutlich siegte Andreas Schmidt im ersten Wahldurchgang. Gemeinde Gammertingen

Die beiden anderen Kandidaten für den Bürgermeisterposten in Gammertingen waren chancenlos: Armin Merkle kam auf 4,1 Prozent und Richard Buck auf 1,8 Prozent. Am 1. Mai beginnt in dem 6.000-Einwohner-Städtchen Gammertingen eine neue Epoche. Dann wird der neue Bürgermeister Andreas Schmidt offiziell eingesetzt.