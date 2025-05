Schlittenhunde sind nur im Schnee unterwegs? Falsch gedacht! Beim Zughundesport ziehen die Vierbeiner wie Shiloh Scooter, Fahrräder oder ihre Besitzer - ganz ohne Schnee.

Mit fixiertem Blick, der Schnauze im Wind und dem Körper voller Adrenalin wartet Hündin Shiloh auf ihr Signal. Der Karabiner klickt an ihrem speziellen Renn-Geschirr und sobald Frauchen Birgitta das Kommando gibt, hechtet Shiloh los. Birgitta Edelmann steht dabei auf einem Dog-Scooter, eine besondere Form von Tretroller. Sie gibt die Richtung und Geschwindigkeit an, während ihre Hündin sie zieht. Bis zu 30 km/h schnell werden sie dabei zusammen.

Dieses Vertrauen, das sie hat, ist sensationell. Ich hatte noch nie einen Hund, der so ein Vertrauen mitgebracht hat.

Hündin Shiloh rennt auf Kommando von Besitzerin Birgitta Edelmann los und zieht den sogenannten Dog-Scooter, ein spezieller Tretroller, auf dem sie steht. SWR Jörg Heinkel

Tempo als Belohnung für den Hund

Birgitta Edelmann aus Rottenburg (Kreis Tübingen) macht mit ihrer fünfjährigen Hündin Shiloh Zughundesport. Die ist ein Europäischer Schlittenhund, also für diesen Sport geboren. Einen Schlitten oder Schnee braucht die Hündin aber nicht, sie zieht ihr Frauchen mit dem Fahrrad oder Dog-Scooter hinter sich her. Oder auch ganz ohne Räder, beim Joggen. Ganz egal für die Hündin: Hauptsache Geschwindigkeit. Denn in hohem Tempo rennen zu können, wirkt auf die Hündin wie eine Belohnung, sagt Besitzerin Birgitta.

Hündin Shiloh wartet gespannt darauf, wieder rennen zu dürfen. Dabei ist sie mit einer Leine mit dem Dog-Scooter verbunden. SWR Tabitha Weyl

Hunde im Jagd-Modus

Shiloh trägt beim Sport ein spezielles Renn-Geschirr und wird entweder an einer Vorrichtung am Lenker festgemacht oder beim Laufen an einem speziellen Bauchgurt, den Birgitta trägt. Zughundesport funktioniert über den Jagdtrieb des Hundes: Für Shiloh ist ein Rennen das gleiche wie eine Jagd. Deshalb belohnt Birgitta ihre Hündin direkt nach dem Training noch an Ort und Stelle mit einem speziellen, flüssigkeitsreichem Futter. Die "Beute" signalisiere den Abschluss einer erfolgreichen Jagd für den Hund, erklärt die Hundetrainerin. Nur so verstehe Shiloh, dass sie jetzt Feierabend habe.

Team-Building mit dem Haustier

Das wichtigste: Vertrauen. Birgitta Edelmann muss ihrer Hündin vertrauen, dass diese ihre Kommandos befolgt und nicht ihr eigenes Ding durchzieht - das kann dann nämlich durch die Leinenverbindung zwischen Scooter und Hundegeschirr gefährlich für Mensch und Tier werden. Ebenso muss Shiloh ihrer Besitzerin vollkommen vertrauen, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft.

Frauchen Birgitta Edelmann ist stolz auf ihre Gefährtin Shiloh, eine Europäische Schlittenhündin. Sie haben eine besondere Bindung zueinander. SWR Jörg Heinkel

Theoretisch könne jeder Hundebesitzer diesen Sport ausüben, sagt Birgitta Edelmann. Die Tiere sollten nur nicht zu kurze Schnauzen haben, damit sie gut atmen können. Und dann ist es eine Sache von Training.