In Rottenburg-Hailfingen (Kreis Tübingen) hat es am Donnerstagabend eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen gegeben. Laut Polizei saßen zehn Personen an einem Biertisch, als bislang unbekannte Männer mit mehreren Fahrzeugen anhielten und einen Streit anzettelten. Die Auseinandersetzung eskalierte und die beiden Gruppen gingen mit Baseball-Schlägern und Stöcken aufeinander los. Außerdem wurde ein Schuss abgefeuert, vermutlich aus einer Schreckschusswaffe. Als eine Zeugin die Polizei rief, fuhren die Unbekannten davon. An der anschließenden Fahndung beteiligte sich auch ein Polizeihubschrauber. Weshalb es zu der Schlägerei kam, ist noch unklar.