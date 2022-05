Bürgerinitiative kämpft gegen Schließung von Schlachthof

Der Rottenburger Schlachthof soll bald geschlossen werden. Nun will sich eine Bürgerinitiative für seinen Erhalt mit einem Bürgerentscheid einsetzen. Damit ein Bürgerentscheid zustande kommt, müssten rund 2.500 Rottenburgerinnen und Rottenburger unterschreiben, sagte ein Sprecher der Initiative. Bis spätestens Anfang August braucht die Initiative die Unterschriften. Der Rottenburger Gemeinderat hatte Anfang Mai entschieden, dass der Schlachthof in Rottenburg im Jahr 2023 geschlossen wird. Stattdessen will sich die Gemeinde am Schlachthof Gärtringen (Kreis Böblingen) beteiligen. Das will die Initiative verhindern. Die Aktivisten befürchten unter anderem, dass viele kleine Landwirte dann aufhören.