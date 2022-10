Bahn fällt aus: Verkehrschaos rund um Tübingen

Der Schienenersatzverkehr in und um Tübingen ist größtenteils chaotisch. Besonders die Strecke Richtung Reutlingen macht große Probleme. Etwas besser ist es Richtung Herrenberg.

Aus der Region Tübingen nach Stuttgart zu kommen ist derzeit kompliziert. Wegen Baustellen fallen alle Züge aus. Stattdessen fahren Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) Richtung Reutlingen oder Herrenberg. Dabei gibt es Probleme: Viele Pendlerinnen und Pendler müssen länger warten und kommen teilweise zu spät an den Arbeitsplatz. Manche Busse sind überfüllt oder fallen ganz aus.

SWR Reporter Ingemar Koerner war bei den Ersatzhaltestellen am Tübinger Hauptbahnhof:

Gerhard Schnaitmann organisiert den Schienenersatzverkehrs zwischen Herrenberg und Tübingen. Im Ammertal gebe es Verspätungen, unter anderem wegen einer Baustelle im Tübinger Schlossbergtunnel, die so nicht angekündigt gewesen seien, sagte er dem SWR.

Schienenersatzverkehr nach Reutlingen chaotisch

Auch die Situation an der Ersatzhaltestelle in Richtung Reutlingen vor dem Tübinger Finanzamt ist zur Zeit immer wieder chaotisch: Wie Fahrgäste berichten, sammeln sich dort morgens viele Menschen, die in unterschiedliche Richtungen wollen. Die Busse, die dann eintreffen, seien teilweise gar nicht oder falsch beschriftet. Die Deutsche Bahn hat zwar einen sogenannten Reisendenlenker im Einsatz, der helfen soll. Doch für ihn alleine sind es zuviele Reisende. Schnaitmann kritisiert die zuständige Verkehrsgesellschaft (SWEG):

"Die SWEG als landeseigenes Unternehmen überlässt die Reisenden sich selbst."

Viele Haltstellenschilder und viele Busse machen den Schienenersatzverkehr in Richtung Reutlingen unübersichtlich. SWR Jochen Krumpe

Viele Mängel in der Organisation

Die SWEG müsse beispielsweise große Plakate aufhängen, die die Fahrgäste zu den Bussen leiten würden, so Schnaitmann. Diese wären deutlich besser sichtbar als die aktuellen kleinen Schilder. Darüber hinaus würden klar geordnete Ersatzhaltestellen helfen. So wie es momentan läuft, würde nur Stress entstehen, weil viele Fahrende befürchten nicht in den jeweiligen Bus zu passen.

Morgens warten viele Fahrgäste vor dem Tübinger Finanzamt auf ihre Busse. SWR Jochen Krumpe

SWEG bezieht Stellung

Gegenüber dem SWR bezieht die Betreibergesellschaft SWEG Stellung. Sie prüfe, wie sie den Schienenersatzverkehr verbessern kann. Beispielsweise, indem sie die Wege besser ausschildert. Allerdings schreibt sie auch:

"Ein generelles planerisches Problem besteht hier nicht. "

Tübingens OB Palmer positioniert sich

Auch der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer äußert sich zu dem Verkehrschaos. Schon früh habe er sich an die Deutsche Bahn gewandt und darum gebeten, die Baustelle in Richtung Reutlingen im Herbst zeitlich zu verschieben - doch die Bahn habe abgelehnt.

Dass nun im Schlossbergtunnel eine Baustelle eingerichtet worden sei, sei unvermeidbar gewesen, beschreibt der OB. Dort werde derzeit eine Hauptwasserleitung ersetzt, also kritische Infrastruktur. Daher habe die Reparatur oberste Priorität gehabt.

Eine Ersatzhaltestelle läuft ordentlich

Bei der Ersatzhaltestelle in Richtung Herrenberg am Europaplatz in Tübingen aber läuft es flüssig. Hier kommen die Busse meist pünktlich. Dies liegt auch daran, dass sie sich aufteilen: Ein Reisebus fährt direkt vom Tübinger Hauptbahnhof nach Herrenberg, ein Linienbus macht unterwegs Zwischenhalte. So sind auch die Orte, die dazwischenliegen gut angebunden.