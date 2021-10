per Mail teilen

Die Feuerwehr hat den Brand einer Scheune in Trochtelfingen-Steinhilben im Kreis Reutlingen gelöscht. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Feuer niemand verletzt. In der Scheune waren Heu, Stroh und Maschinen gelagert. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es bestehe aber keine Gefahr für die Bevölkerung, so die Polizei.