Beim Brand einer Scheune bei Fridingen an der Donau (Kreis Tuttlingen) ist am Mittwoch ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend hinein. Ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Hof- und Wohnhäuser wurde verhindert. In der Scheune waren landwirtschaftliche Geräte aber auch Heu gelagert.