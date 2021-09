Neue Aufgaben für Feuerwehr im Katastrophenfall

per Mail teilen

Harald Herrmann war drei Jahrzehnte lang Feuerwehrkommandant in Reutlingen. Viel hat sich verändert in dieser Zeit. Die Ereignisse um Ahrweiler haben auch ihn vor neue Herausforderungen gestellt.

Herrmann geht zum Jahresende in den Ruhestand. In seiner Zeit als Kommandant hatte die Reutlinger Feuerwehr rund 45.000 Einsätze. Immer häufiger wird sie nicht zum Feuerlöschen gerufen, sondern zur Gefahrenabwehr, so Herrmann. Gefragt ist auch bei Starkregen, Hochwasser, Hagel, Stromausfall und im Pandemiefall.

Auch im Ahrtal war Herrmann mit der Berufsfeuerwehr Reutlingen mehrfach im Einsatz. Da ging es mehr als früher darum, spontane Helfer zu organisieren und einzubinden. Auch die Versorgung der Teams, etwa mit Kraftstoff, musste sichergestellt werden. Spätestens nach vier Stunden seien die Tanks der Maschinen leer gewesen und man brauchte Nachschub.

Immer mehr Organisation gefragt

Generell müsse sich die Berufsfeuerwehr schnell ein Bild von der Lage machen, obwohl sie in der Anfangsphase nicht alles wisse. Da müsse man gut organisieren. Zur Krisenbewältigung zähle dann auch die Krisenkommunikation. Denn die Feuerwehr stehe heute weit mehr unter Beobachtung als früher.

Kritik an der Feuerwehr kommt schnell

Durch das Internet passiere es inzwischen häufig, dass schon jemand Handyvideos drehe, wenn die Feuerwehr maximal acht Minuten nach dem Notruf am Ort des Geschehens ankomme. Bevor man sich auch nur einen Überblick über die Lage verschaffen könne, gebe es Vorwürfe, die Feuerwehr sei zu langsam oder mache etwas falsch.

Kommunikation in Krisen immer wichtiger

Das sei ein Wandel, dem man sich stellen müsse. Es sei ja auch wichtig, was beim Bürger draußen von der Arbeit der Feuerwehr ankomme. Die Feuerwehr Reutlingen habe in den vergangenen Jahren die Krisenkommunikation stark verbessert - zum Beispiel könne sie schnell Informationen auf der Internetseite der Stadt Reutlingen veröffentlichen.