Man kennt sie von Mundart-Hörspielen, aus dem Fernsehen und von der Kinoleinwand: Die Schauspielerin Trudel Wulle feierte am Samstag in Wildberg (Kreis Calw) ihren 95. Geburtstag. Im Kreise ihrer Familie, mit wenigen Freunden und zwei Sportwagen.

Mit über 90 hat sich Trudel Wulle noch zwei schicke Schlitten angeschafft: einen Ferrari und einen Mercedes, so nennt sie ihre beiden Rollatoren. Mit dem Mercedes komme sie wendiger durch die Türen, schmunzelt sie. Sie nimmt eben alles mit einer Prise Humor. Außerdem freut es die kleinen Enkelinnen.

Trudel Wulle und Walter Schultheiß sind seit über 70 Jahren verheiratet. "Man gewöhnt sich aneinander, und jeder versteht dem anderen seine Mucken. Dann klappt das wunderbar", sagt Walter Schultheiß. SWR Peter Binder

Frühes Interesse für klassische Rollen

Als Trudel Wulle ein junges Mädchen war, hörte sie im Radio Lessings Drama "Emilia Galotti" als Hörspiel. Sie fing sofort Feuer, machte sich sich über die Klassiker im elterlichen Regal her und lernte das Stück auswendig. Ihren Schauspielunterricht musste sie während des Krieges unterbrechen.

Trudel Wulle im Kreise von Schauspielerkollegen, links hinter ihr: Walter Schultheiß. SWR SWR Archiv

Sorgenvoller Blick in die Zukunft

Heute macht sie sich Sorgen um die Zukunft ihrer Enkel, die mit ihr unter einem Dach wohnen. Was in der Welt geschieht, verfolgt das Ehepaar Schultheiß mit besorgtem Interesse. Die Folgen des Klimawandels, sagt Trudel Wulle, könne sie am eigenen Garten beobachten.

"Was kann ich tun, um zu retten, was zu retten ist? Das kann man zwar nur im Kleinen, aber wenn das alle machen, gibt es auch ein Stück."

Erste Schauspiel-Karriereschritte

Kurz nach Kriegsende wurde sie am Volkstheater in Stuttgart engagiert, wo sie ihren späteren Mann Walter Schultheiß kennenlernte. Gleichzeitig bewarb sie sich beim damaligen SWF-Studio in Tübingen um Hörspielrollen.

Sie sprach mit Klassikern vor, aber gefragt war in Tübingen schwäbische Mundart - für die junge Frau aus Heilbronn kein Problem. Fortan war sie jahrzehntelang in Hörspielen und Sketchen aus dem SWR Studio Tübingen zu hören.

Im Fernsehen spielten die Eheleute Schultheiß nie ein Paar. Häufig übernahm Trudel Wulle die Rolle der Schwester. SWR SWR Archiv

Selbst als sie Mitte der 1950er Jahre mit dem Schauspiel auf der Bühne und im Fernsehen pausierte, weil ihr Sohn zur Welt kam, zum Hörspiel kam sie immer.

Im Kino Computerfachfrau

2017 hatte sie ihren bislang letzten Kino-Auftritt. In "Laible und Frisch - Do goht dr Doig" spielte die bereits über 90-Jährige eine Computer- und Abhörexpertin. Keine leichte Rolle für jemanden, der mit Computern gar nichts anfangen kann. Sie konnte dennoch überzeugen und betont, dass sie viel Spaß dabei hatte.

70 Jahre verheiratet

Trudel Wulle und Walter Schultheiß haben im Mai dieses Jahres ihren 70. Hochzeitstag gefeiert. Wer sie zusammen erlebt, sieht: Sie kennen, necken und brauchen einander. Ihren 95. Geburtstag feierte Trudel Wulle in diesem Jahr sehr klein: wegen Corona und um mit den Kräften etwas zu haushalten. Aber ein Glas Sekt mit der Familie und engen Freunden war auf jeden Fall drin.