Schauspieler Ulrich Tukur produziert Hörbuch in Tübingen

Der Schauspieler Ulrich Tukur hat aus dem neuen, bislang unveröffentlichten Buch des Tübinger Kulturwissenschaftlers Hermann Bausinger gelesen. Im Februar erscheinen CD und Buch.

Das ganze Wochenende hat Schauspieler Ulrich Tukur auf dem Österberg in Tübingen verbracht. Im SWR-Hörspielstudio las er aus dem Buch "Vom Erzählen. Poesie des Alltags", geschrieben von Hermann Bausinger, dem Vater der Empirischen Kulturwissenschaft. Er habe Bausinger bisher nur aus der Ferne bewundert und freue sich, ihn kennenzulernen, sagte Tukur.

Schauspieler Ulrich Tukur und der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger zusammen im Tübinger SWR-Hörspielstudio.

"Es ist einfach eine Verbeugung vor einem großen Wissenschaftler, der seine Disziplin humorvoll und mit einer leisen, schönen Selbstironie durchführt. Ich wollte ihn auch einmal kennenlernen."

Am Rande der Aufnahmen erzählte Ulrich Tukur auch, was ihn gereizt habe diesem Projekt seine Stimme zu leihen. Zum einen habe ihn die Fachrichtung Kulturwissenschaft schon in seiner Tübinger Zeit fasziniert, ebenso Professoren wie Hansmartin Decker-Hauff und Hermann Bausinger. Zum anderen erzähle er leidenschaftlich gern Geschichten, auch auf der Bühne. Dabei könne man Wirklichkeit und Fantasie auf viele Arten miteinander verbinden.

Tukur kennt Tübingen

Der Schauspieler ist mit Tübingen schon seit seiner Jugend verbunden. Nach dem Wehrdienst studierte er dort Germanistik, Anglistik und Geschichte. Geld verdiente sich Tukur unter anderem als Straßenmusiker. In Tübingen soll er auch zum ersten Mal freiwillig in ein Theater gegangen sein. 1980 machte er an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart eine Ausbildung in Schauspiel.

Hermann Bausinger und das Erzählen

Bausinger hat sich mit Beginn seiner akademischen Karrieren mit dem Thema "Erzählen" beschäftigt. In dem Sachbuch geht es um Übertreibungen, Alltagskonsum und Märchen. Bausinger behandelt die Frage, wie sich Gerüchte entwickeln, wie Menschen einander Dinge erzählen. Mitte Februar erscheint beim Stuttgarter Hirzel Verlag das neue Buch sowie das Hörbuch, gelesen von Ulrich Tukur.