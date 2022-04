Schauspieler Martin Schleker gestorben

per Mail teilen

Der Schauspieler Martin Schleker aus Hayingen (Kreis Reutlingen) ist tot. Schleker hat jahrzehntelang das Naturtheater Hayingen geleitet. Ob die "Fallers", Bienzle-Tatort oder der König von Bärenbach - in bekannten Fernsehproduktionen im Land hat Martin Schleker eine Rolle gespielt. Doch seine wichtigsten Rollen waren die am Naturtheater Hayingen, das er auch als Regisseur und Stückeschreiber geprägt hat. Schon in den 1970er Jahren übernahm er diese Bühne, die durch ihn über die Region hinaus bekannt wurde. Martin Schleker, Absolvent der Schauspielschule Stuttgart, war der Sohn des gleichnamigen Volksschriftstellers aus Hayingen. Er hat auch zwei autobiografische Erzählbände veröffentlicht. Im Alter von 86 Jahren ist er jetzt gestorben.