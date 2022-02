per Mail teilen

In einer neuen Ausstellung in der Zehntscheuer Balingen (Zollernalbkreis) geht es um Sexualmoral und darum, wie sie sich verändert hat.

Die Ausstellung heißt "Schamlos – Sexualmoral im Wandel". Im Mittelpunkt steht laut Museumssprecher Christopher Seng dabei nicht der Sex, sondern die Moral. Die Ausstellung beleuchte die Fragen "Wer darf wann, mit wem, und warum? Oder gerade nicht? Und wer bestimmt das?" Es geht um Frauen und Männer, ums Kinderkriegen und Großziehen, ums Geld und auch ein bisschen um Pornografie und Musik.

Die Ausstellung "Schamlos - Sexualmoral im Wandel" zeigt unter anderem Filmplakate SWR Julia Klebitz

Filmplakate und Biologiebücher

Zu sehen sind in der Balinger Zehntscheuer bis Ende Mai unter anderem Zeitschriften wie das feministische Magazin Emma und die Jugendzeitschrift Bravo. Die Ausstellung thematisiert auch die Frauenbewegung in den 1970er-Jahren. Deren Erkennungssymbol, die lila Latzhose, kann man sich anschauen, und politische Plakate. Außerdem gibt es Filmplakate, beispielsweise zum Kassenschlager "Zur Sache Schätzchen" aus dem Jahr 1968 mit Uschi Glas oder das zum Film "Fifty Shades of Grey" von 2015. Ein großer Teil der Ausstellung befasst sich mit dem Thema Aufklärung. Dazu sind unter anderem neue und alte Biologiebücher ausgestellt und verdeutlichen den Wandel der Zeit.

Geschlechterrollen im Internet

Welche Geschlechterrollen bekommen Jugendliche im Internet vermittelt? Wie hat sich die Gleichberechtigung Homosexueller entwickelt? Welche Ansichten hat die Kirche? Auch auf diese Fragen geht die Ausstellung ein. Sie ist eine Leih-Ausstellung der Stiftung Haus der Geschichte. Das Balinger Museumsteam hat sie jedoch aktualisiert und ergänzt. Unter anderem haben sie die Debatten um "MeToo" und den Abtreibungsparagrafen 218 aufgenommen.