Forellen auf Antidepressiva? - Tübinger Professorin schlägt Alarm

In der Tübinger Region sind die Flüsse stark mit Arzneien und Chemikalien belastet. Fische und andere Lebewesen nehmen die Rückstände auf. Darauf weist eine Ökotoxikologin hin.

Rückstände der Antibabypille, von Diabetes- oder Schmerzmitteln und Antidepressiva sind in den Seen und Gewässern in der Region nachzuweisen. Die Arzneien gelangen über die Toilette ins Abwasser. Wie Fische zum Beispiel auf Antidepressiva reagieren, erklärt die Professorin Rita Triebskorn vom Institut für Evolution und Ökologie der Universität Tübingen anlässlich des Weltwassertags im Interview.

Die Tübinger Ökotoxikologin im Interview

SWR Aktuell: Welche Schadstoffe sind in Tübinger Gewässern zu finden?

Rita Triebskorn: Sie finden im Neckar oder auch in kleineren Gewässern wie der Steinlach den üblichen Chemikalien-Cocktail aus Arzneimitteln, Haushaltschemikalien und Pflanzenschutzmitteln, den Sie deutschland- und weltweit finden. Aber er ist ein bisschen modifiziert, weil eine Substanz in besonders hohen Konzentrationen in Tübingen vorkommt: Das Antiepileptikum Carbamazepin.

"Die Konzentration ist in Tübingen extrem hoch, höher als in anderen Gewässern."

Warum kommt bei uns gerade ein Medikament gegen Epilepsie so häufig vor?

Man weiß nicht so richtig, wo es herkommt. Es kommt wahrscheinlich aus den Krankenhäusern, aber das erklärt es nicht ganz. In Ulm zum Beispiel hat man auch die Krankenhäuser, aber da ist die Konzentration nicht so hoch. Es kann sein, dass Studierende hier diesen Stoff anderweitig nutzen. Carbamazepin hat wohl so eine Wirkung, dass man sich besser konzentrieren kann.

Filtert die Tübinger Kläranlage die Arzneien raus?

Bislang hatte die Tübinger Kläranlagen drei Stufen. Im vergangenen Jahr ist eine vierte Stufe, die Ozonierung, dazu gekommen: So können ungefähr 80 Prozent der Spurenstoffe aus dem gesamten Cocktail entnommen werden. Wie gut, hängt allerdings vom einzelnen Stoff ab. Röntgenkontrastmittel werden zum Beispiel ganz schlecht rausgefiltert. Sie werden im Krankenhaus eingesetzt.

"Wenn die Patienten auf die Toilette gehen, kommen sie mit dem Urin ins Abwasser. Die Kläranlagen – auch die neuen Technologien – haben da eigentlich keine Chance."

Hier versucht man jetzt an der Quelle zu reduzieren, so dass die Stoffe gar nicht mehr ins Abwasser gelangen. Zum Beispiel probiert man Urinbeutel aus: Der Urin wird im Krankenhaus in einem Beutel mit Bindemittel gesammelt. Das Ganze kommt dann in den Restmüll.

Schnecken, Zuckmückenlarven, Zebrabärblinge. Die Tübinger Forscher untersuchen, wie verschiedene Wasserorganismen auf Arzneien und Mirkoplastik reagieren. SWR Foto: Miriam Plappert

Auch Antidepressiva landen in den Flüssen. Wie reagieren die Fische darauf?

Wir finden Antidepressiva in allen Oberflächengewässern. Das ist Tübingen nichts Besonderes. Fische haben genauso wie wir Andockstellen im Körper, an die sich diese Arzneimittel binden. Insofern beobachten wir bei den Fischen eine ähnliche Reaktion, wie wir sie beim Menschen auch haben. Aber im Gegensatz zu uns ist der Fisch kontinuierlich, sein ganzes Leben lang, diesen Stoffen im Wasser ausgesetzt. Der Fisch wird im wahrsten Sinne des Wortes antidepressiver: Er wird aktiver und schwimmt schneller. Das ist die eine Sache. Aber unter Stress wird er weniger aktiv. Eigentlich sollte er ja gerade da schneller schwimmen, aber er macht das Gegenteil. Die Tiere können schlechter flüchten und schwimmen näher an der Oberfläche. So werden sie eine leichte Beute für Vögel.

In diesem Gebäude forschen die Wissenschaftler um Rita Triebskorn. SWR Miriam Plappert

Sind mehr Antidepressiva im Wasser als früher?

Na klar! Es geht mit der Verwendung einher. Bei den Stoffen, die vermehrt verabreicht werden, gehen die Konzentrationen im Wasserkreislauf hoch. In Berlin hat man zum Beispiel ein Antiepileptikum, das gerade häufig verschrieben wird, auch im Trinkwasser gefunden. Im Wasserkreislauf hängt ja alles zusammen: Das Abwasser gelangt nach der Kläranlage ins Oberflächenwasser und von da aus ins Grundwasser oder ins Trinkwasser, wenn das Trinkwasser zum Beispiel aus Uferfiltrat gewonnen wird.

Sind auch Spuren von Arzneien im Tübinger Trinkwasser?

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es in Tübingen ist. Es werden nur wenige von diesen Spurenstoffen im Trinkwasser untersucht. Aber wenn vorhanden, treten sie im extrem niedrigen Bereich auf. Das sind Pikogramm pro Liter, wenn überhaupt. Die Trinkwasserversorgung ist im Moment also noch ok. Man bekommt aber mittlerweile schon ein bisschen Probleme mit den Mineralwässern, die man ohne Filter aus den Grundwasser-Quellen entnimmt.

Doktorand Tobis Hassis arbeitet mit Fischembryos. SWR Miriam Plappert

Welche Schadstoffe im Wasser bereiten Ihnen die meisten Sorgen?

Es ist nicht ein einzelner Stoff, mir macht der Cocktail zu schaffen. Es sind einfach zu viele Stoffe. Die Organismen im Wasser haben diese Stoffe jeden Tag zu jeder Zeit. Sie haben alle Wirkungen, die davon ausgehen, gleichzeitig. Sie können sich das vorstellen wie bei ihrer Großmutter, die eine Pillendose mit 20 Medikamenten hat: Es ist oft ein Problem, dass die Medikamente sich gegenseitig beeinflussen. Und das Zusammenspiel kennt man noch nicht.

Zieht die Politik denn Konsequenzen aus Ihren Forschungsergebnissen?

Die Politik ist im Moment sehr aktiv. Die Vereinten Nationen haben kürzlich 14 Resolutionen erlassen, um die Belastung mit Chemikalien weltweit einzudämmen. Es passiert auch deutschlandweit sehr viel: Wir haben in Dessau ein neues Spurenstoffzentrum bekommen. Da werden Chemikalien betrachtet und beurteilt. Und zwar nicht nur nach den üblichen Kriterien, sondern da werden tatsächlich auch mal neuere Aspekte betrachtet. Und wir haben in Baden-Württemberg besonders viele Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe. Gerade um den Bodensee herum wurde sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Einträge von Spurenstoffen zu reduzieren.

"Die Politik ist wirklich aufgewacht."

Was können Verbraucher tun?

Jeder muss sich bewusst sein, dass er am Wasserkreislauf dranhängt. Und dass jeder mitverantwortlich dafür ist, dass diese Einträge so hoch geworden sind. Es sind viele Menschen auf der Welt, und wir benutzen unglaublich viele Chemikalien. Man sollte immer darüber nachdenken: Kann ich das auf allen Ebenen vom Duschgel bis zum Bioapfel reduzieren, dass diese Chemikalien in den Wasserkreislauf kommen? Denn spätestens unsere Kinder oder Enkel werden sie im Trinkwasser trinken, wenn wir so weiter machen.