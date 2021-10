Saubere Bahnschienen ohne Glyphosat auf der Alb

per Mail teilen

Mit dem Wirkstoff Glyphosat werden Bahndämme von Unkraut frei gehalten. Auf der Schwäbischen Alb und im Rheintal haben Forscher untersucht, ob es auch umweltfreundlicher geht.

Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ist seit Jahren umstritten. Es darf in der EU noch immer verwendet werden, obwohl die Weltgesundheits-Organisation es als "wahrscheinlich krebserregend" für den Menschen eingestuft hat.

Unkraut wie hier destabilisiert das Gleisbett. Die Bahn bekämpft es mit Glyphosat. SWR Ulrike Mix

Bahn will kein Glyphosat mehr

Die Deutsche Bahn will ab 2023 nach eigenen Angaben kein Glyphosat mehr verwenden und testet deshalb seit einiger Zeit Alternativen: zum Beispiel, ob sich Unkraut mit Heißdampf, Mikrowellen oder UV-Licht beseitigen lässt. Doch so richtig klappt das noch nicht.

Uni Hohenheim: Mulchen gegen Unkraut

Auch die Uni Hohenheim sucht nach einer Alternative zu Glyphosat. Dafür hat sie zwei Jahre lang auf der Alb und im Rheintal Bahndämme gemäht und die abgeschnittenen Pflanzen liegen lassen. Die Strecken wurde in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Die Wissenschaftler zählten in jedem Abschnitt Problempflanzen wie: Ackerschachtelhalm, Winden, Brombeeren, Gräser oder Storchenschnabel. Sie können das Gleisbett instabil werden lassen.

Das Entscheidende dabei: Die Abschnitte wurden zu unterschiedlichen Zeiten rechts und links des Bahndamms gemulcht. Mal früher im Jahr, mal später. So konnten die Wissenschaftler herausfinden, welche Mulch-Methode am besten verhindert, dass das Unkraut auf den Bahndamm und zwischen die Gleise vordringt. Teils war das Gleisbett sauber. An anderen Stellen wuchs Unkraut.

Forscher: Langzeitversuche notwendig

Die Versuche haben gezeigt: Wenn neben den Bahndämmen zweimal im Jahr gemäht wird, drängt das Problempflanzen wie Ackerschachtelhalm, Brombeeren oder Winden zurück. Sie dringen dann weniger stark in den Bahndamm ein. So die Angaben der Hohenheimer Wissenschaftler. Gemulcht wurde unter anderem an Bahnstrecken bei Trochtelfingen, Burladingen (Kreis Reutlingen) und Sigmaringen.

Ob das Mulchen allein auf die Dauer wirksam genug gegen Unkraut ist, müsse man allerdings in Langzeitversuchen erproben.