Auf der B28 ist am Mittwochabend bei Römerstein im Kreis Reutlingen ein Sattelzug umgestürzt. Die Bundesstraße war bis Donnerstagnachmittag gesperrt.

Laut Polizei war der Lastzug in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Im unbefestigten Fahrbahnrand kippte der Lkw um und fiel auf die rechte Fahrzeugseite. Der 56-jährige Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Führerhaus retten.

B28 weiterhin gesperrt

Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Er hatte Kleidung geladen. Die Kartons sind zum Teil beschädigt. Der Sattelzug musste mit einem Kran aufwändig geborgen und abgeschleppt werden. Die Bergung dauerte mehrere Stunden, da der Lkw zunächst entladen wurde. Die B28 war auch am Donnerstag gesperrt. Für den Verkehr wurde eine großräumige Umleitung eingerichtet.