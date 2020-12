per Mail teilen

Das Umweltministerium des Landes beteiligt sich an der Modernisierung des Wasserwerks Egelstal in Horb-Mühlen (Kreis Freudenstadt). In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Probleme mit dem Wasserwerk des Zweckverbandes "Nordstetter Wasserversorgung" gegeben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf über 2,4 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte davon übernimmt das Land. Das Wasserwerk Egelstal versorgt rund 14.000 Menschen aus den Kreisen Freudenstadt, Tübingen und Zollernalb mit Trinkwasser.