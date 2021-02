per Mail teilen

Das ehemalige Vermessungsamt in Hechingen (Zollernalbkreis) wird saniert. Die Staatsanwaltschaft soll in das Gebäude einziehen. Laut Finanzministerium sind unter anderem ein neues Dach mit Photovoltaikanlage geplant, und ein Aufzug. 6,5 Millionen Euro werde die Sanierung kosten. In die Räume, die durch den Umzug freiwerden, soll ebenfalls eine Landesbehörde einziehen. Welche, das ist noch unklar. Anfang 2023 soll dann der Umbau des ehemaligen Vermessungsamts abgeschlossen sein.