Hochwasserschäden in der Tübinger Paul-Horn-Arena werden repariert

Ein Hagelunwetter hatte die Paul-Horn-Arena in Tübingen, in der das Kreis-Impfzentrum untergebracht war, Ende Juni unter Wasser gesetzt. Jetzt wird der beschädigte Boden saniert.

Am 24. Juni ging ein schweres Unwetter mit Hagel und Starkregen über Tübingen nieder. Hagelkörner verstopften Kanaldeckel, Keller und Straßen wurden überflutet. Auch die Paul-Horn-Arena, in der damals das Tübinger Impfzentrum untergebracht war, stand unter Wasser. Es musste komplett abgebaut und zwei Wochen später neu aufgebaut werden.

Vor dem Tübinger Impfzentrum Hagel und Wassermassen, die auch die Paul-Horn-Arena überfluteten. SWR Paul Jens

Hochwasser hat auch Elektrik beschädigt

Durch das eingedrungene Wasser wurde auch der Hallenboden schwer beschädigt. Der kaputte Boden wurde komplett herausgerissen. Auch die Umkleiden, der Turnraum, der Sanitär- und Technikbereich standen unter Wasser. Dabei wurden Elektroinstallationen und Kabelverbindungen beschädigt. Sie werden nun, nachdem das Gebäude weitgehend getrocknet ist, wieder instandgesetzt. Ein neuer Boden wird verlegt.

In der Paul-Horn-Arena wird ein neuer Boden verlegt. Pressestelle Stadt Tübingen, Claudia Patzwahl

Auch Hochwasserschutz wird verbessert

Bis zum 23. Dezember müssen sich die Zweitliga-Basketballer der Tigers Tübingen gedulden, bis sie wieder in der Paul-Horn-Arena spielen dürfen. Breiten- und Schulsport soll dort frühestens im Januar wieder möglich sein, so Claudia Patzwahl von der Tübinger Sporthallen-Betriebs GmbH. Aber schneller könne man derzeit nicht arbeiten. Neben den Arbeiten in der Halle werde auch beim Hochwasserschutz nachgebessert. So sollen Barrieren an den Ausgängen eingebaut werden, damit kein Wasser mehr eindringen kann. Die Kosten der Sanierung liegen bei rund 800.000 Euro. 80 bis 90 Prozent davon bezahlt nach Angaben der Stadt die Versicherung.