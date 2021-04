per Mail teilen

Die Mauer der Burg Hohenzollern im Zollernalbkreis ist brüchig. Steinmetze sind zurzeit dabei sie wieder zu richten. Die Sanierung soll insgesamt fünf Jahre dauern und rund 15 Millionen Euro kosten.

Die Burg Hohenzollern thront zwischen Bisingen und Hechingen auf einer Anhöhe von gut 850 Metern. Ganz nah und von innen ist sie für Besucher wegen der Pandemie aber zur Zeit nicht zu bestaunen. Ganz ungestört können dafür die Steinmetze die historische Außenmauer wieder in Schuss bringen - nach alter Handwerkskunst.

SWR Reporterin Pia Maria Pelzer hat sich die Arbeiten angeschaut

Dabei wird die Sandsteinmauer in Teilen abgetragen und die Mauersteine werden genau überprüft, ob sie wieder verwendet werden können oder ausgetauscht werden müssen. "Die neuen Quader werden in einem Steinbruch bei Grosselfingen gefördert, in einem Sägewerk auf Maß gesägt und kommen dann zu uns", sagt Steinmetzin Marie-Elaine Boos.

SWR Matthias Neumann

Wind, Regen, Erdbeben und Salzeintragungen haben dem 150 Jahren alten Gemäuer Schäden zugefügt. Die Sanierung läuft seit Oktober 2019 und soll insgesamt fünf Jahre dauern. Die Kosten wurde auf einen Umfang von 15 Millionen Euro veranschlagt.

Bund, Land und Stiftung beteiligen sich an Kosten

Die Burg Hohenzollern befindet sich nach wie vor in Privatbesitz des Hauses Hohenzollern und finanziert sich selbst. Sie gilt als Kulturdenkmal nationaler Bedeutung. Bund, Land und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligen sich daher an den Kosten der Sanierung. Die Burg Hohenzollern wird jährlich von tausenden Touristen besucht.