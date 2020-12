per Mail teilen

Die Tübinger BG Unfallklinik hat mit der Umsetzung ihres Zukunftskonzeptes begonnen. Seit Montag werden in die Jahre gekommene Klinikgebäude saniert.

Zuerst wird ein lehrstehendes Gebäude gegenüber der Notaufnahme umgebaut. Darin werden unter anderem neue Physio- und Ergotherapieräume untergebracht. Akut- und Rehapatienten können dann dort ihre Therapien machen. Dazu kommen Räume für Forschung und Lehre.

Zukunftskonzept für 90 Millionen Euro

Rund 90 Millionen Euro umfasst das gesamte Zukunftskonzept für die Tübinger BG Klinik in den kommenden fünf Jahren. Dazu gehören die Verlegung und Modernisierung der Notaufnahme, mehr Räume für Querschnittsgelähmte und die Vergrößerung des Hubschrauberlandeplatzes, so Geschäftsführer Marcus Herbst.

Spezialklinik für querschnittsgelähmte Patienten

Die BG Unfall Klinik in Tübingen gilt als erste Anlaufstelle für schwerstverletzte Unfallopfer, Berufsunfälle und Querschnittsgelähmte in der Region. In dem 340-Betten-Haus werden jährlich mehrere zehntausend Patienten stationär und ambulant versorgt. Die Klinik beschäftigt etwa 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.