Beim Tübinger Erbe-Lauf durch die Stadt treten normalerweise tausende Läufer gegeneinander an. In diesem Jahr ist der Wettkampf virtuell. Man muss sich vorher anmelden, dann läuft, wegen Corona, jeder für sich, auf unterschiedlichen Strecken. Dafür hat man eine Woche Zeit. Mit einer Tracking-App soll man Kilometerleistung und Zeit messen. Natürlich werde auch geprüft, ob die Ergebnisse plausibel sind, heißt es beim Organisations-Team. Für jeden gelaufenen Kilometer spenden die Sponsoren 10 Cent an den Förderverein krebskranker Kinder in Tübingen.