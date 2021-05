Kindheit im Schwarzwald, Mutter weiß, Vater schwarz. Angelika oder Akeva? Eine Sängerin und Schauspielerin aus Ammerbuch versucht, alle Teile ihrer Herkunft zu verbinden.

Das Spinnennetz - so heißt ein Stück des Regisseur und Autor Justin Lassana Yao aus Burkina Faso. Es handelt von Nirgendwo daheim sein. Das Stück wurde vor kurzem in Tübingen aufgeführt. Die Hauptrolle spielt die Afroeuropäerin Akeva Malayika. Die Sängerin und Musikerin lebt in Ammerbuch im Kreis Tübingen - auch sie sagt: ich habe lange zwischen zwei Welten gelebt

Ihre Kindheit in Eutingen im Gäu in den 1970er-Jahren war geprägt vom Gefühl, eine Sonderstellung zu haben. Es konnte angenehm sein, als exotisch wahrgenommen zu werden, ein schwäbisch sprechendes schwarzes Kind mit krausem Haar. Gleichzeitig empfand sie sich aber immer als nicht wirklich dazu gehörend: "Du bist nicht von hier!".

Das Fremde an ihr war ihr selbst fremd

Sie konnte nicht sein, wie die anderen. Als Teenager steckte sie in einer großen Identitätskrise. Das afrikanische Elternteil fehlte ihr, erzählt sie heute. Ohne es zu kennen, konnte sie schwer stolz auf das sein, was sie von anderen unterschied.

African Soul schließt für Akeva Malayjka ein Fenster zu ihren afrikanischen Wurzeln auf. Pressestelle Corinna Schmid

Später hat sie sich auf die Suche nach ihrem Vater gemacht, um zu erfahren, was ihr afrikanisches Erbe ist. Allerdings, sagt sie nachdenklich, stellte sie fest: ich bin nicht gleich tief in beidem verwurzelt. Die Musik schließt ihr da ein Fenster auf, sie singt African Soul. Ihre Erfahrungen des anders sein fließen auch in Jugendprojekte ein. Um transkulturell zu vermitteln. Um es Nachkommenden leichter zu machen. Die nächsten Generationen sollen sich nicht so einsam fühlen, wie sie es erlebt hat.