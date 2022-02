per Mail teilen

Ein Mann ist am Donnerstag auf einer Baustelle in Rottenburg-Kiebingen (Kreis Tübingen) von einem 20 Tonnen schweren Radbagger überrollt und getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Baggerfahrer den Mann und weitere Arbeiter beim Rückwärtsfahren übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 53-Jährige zu Boden und wurde von dem Fahrzeug überrollt. Er erlitt schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unglücksstelle erlag. Die Polizei ermittelt und zog einen Sachverständigen hinzu.