Saatgut-Bibliothek startet

Die Stadtbücherei in Horb (Kreis Freudenstadt) bietet ab Mittwochnachmittag ein neues Angebot: eine kostenlose Saatgut-Bibliothek. Hobbygärtner können in die Stadtbücherei gehen, sich dort Tomaten-, Gurken- oder andere Samen im Päckchen holen und sie dann aussäen. Bei der Ernte sollen die Gärtner einen Teil der Früchte oder Samen zurückbehalten und trocknen, um neues Saatgut zu gewinnen. Die neuen Samen bringen sie zurück in die Horber Stadtbücherei. Die lagert sie ein und gibt sie im nächsten Jahr wieder an Hobbygärtner aus. Das Besondere: Die Samen, die die Stadtbücherei ausgibt, stammen meist von alten Sorten, die nicht im Handel erhältlich sind.