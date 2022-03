Angst um Studierende und Freunde in der Ukraine

Im Gespräch bleiben ist schwierig geworden. Russische Hochschulmitarbeiterinnen stellen fest, dass man in Russland die Lage anders bewertet als hier. Die Kontakte in die Ukraine halten.

Die Russin Natalia Borisova arbeitet am slawischen Institut der Universität Tübingen. Ihre ganze Verwandtschaft lebt in Russland und informiert sich über die staatlichen Medien. Der Kontakt ist inzwischen aber auf Eis gelegt. Denn im Moment kann sie keine Gespräche mit ihren Verwandten führen: die sehen die Situation nämlich ganz anders. Wenn Borisova Bilder aus der Ukraine sieht, überkommen sie Gefühle von Scham und Schuld.

Angst um Kollegen in Russland

Die 48-Jährige versucht aber, mit Kollegen Kontakt zu halten. Sie hat Angst um die, die in Russland auf die Straße gehen und aktiv protestieren. Am meisten sorgt sie sich aber um ihre Kollegen und ihre Studienfreunde in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Jeden Morgen schickt sie ihnen Nachrichten in der Hoffnung, dass sie eine Antwort erhält, aus der hervorgeht, dass es ihnen halbwegs gut geht, sagt Borisova im SWR.

Einschränkungen für Studierende

Die Universität Tübingen hat inzwischen den Austausch von Studierenden und Lehrkräften mit russischen Hochschulen eingestellt. Davon sei allerdings noch nicht viel zu spüren, so Natalia Borisova, die an der Universität Austauschprogramme für Russen und Ukrainer betreut. Mit Russland hat der Deutsche Akademische Austauschdienst zwar seine Kooperation ausgesetzt, mit Partnerhochschulen in der Ukraine versuche man nun, möglichst viele Studenten in Tübingen aufzunehmen, auch vorzeitig, damit sie hier sicher forschen und studieren können.

Selbst keine Anfeindungen erlebt

Viele Russen und Ukrainer hätten sich hier zusammengetan, so Borisova. Gemeinsam habe man Hilfstransporte organisiert. Durch die aktive Mithilfe komme sie auch mit dem psychischen Stress und den Belastungen besser zurecht. Die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt stehe an oberster Stelle. Anfeindungen als Russin habe sie bislang keine erlebt.

Bild vom Krieg in Russland ist ein komplett anderes

Tatiana Perevozchikova habilitiert am Slawischen Seminar an der Uni Tübingen und ist sprachlos, welches Bild ihre Eltern, ihre Schwestern und Freunde in Russland vom Krieg haben. Die Wirtschaft blühe auf, Russland mache sich endlich unabhängig vom Westen, so deren Auffassung. Das Bild vom Geschehen, das stattfindet, sei dort ein ganz anderes. Viele Russen wüssten nicht, wie viele russische Soldaten tatsächlich sterben und wie schlecht es vielen Ukrainern gehe.

Das Wort Krieg wird nicht verwendet

In den russischen Medien spricht man von einer "speziellen Operation" in der Ukraine. Vieles werde schön geredet, so Perevozchikova. Sie versucht, die Menschen dort durch private Kanäle zu erreichen und sie so zu informieren. Drei unabhängige Informationsquellen habe sie bei ihren Recherchen gefunden. Doch selbst diese würden inzwischen die Informationen beschönigen.

Mit Studenten hat sie Berichte über den Krieg analysiert - in englischer, russischer und deutscher Sprache. Die Berichte aus Russland würden die Zahlen der Todesopfer beispielsweise verharmlosen. Perevozchikova hat deshalb bis vor kurzem versucht, ihre Landsleute mit Informationen aus der westlichen Presse zu versorgen. Nachdem der Kreml eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren für "unangemessene Berichterstattung" verhängt hat, sei dies zu gefährlich geworden.

Forschende aus Russland fühlen sich hilflos

Tatiana Perevozchikova fühlt sich wie viele andere Studierende und Forschende ein Stück weit hilflos. Sie versteht, wie die Russen denken.

"Sie sehen viele Informationen wie durch eine rosa Brille."

Wenn jetzt die NATO Militär an der EU-Außengrenze stationiere, dann fühlen sich viele Russen darin bestätigt, dass die NATO Druck ausübt, so Perevozchikova. In den letzten Tagen habe das russische Fernsehen diese Position unterstützt. Die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen aus Russland haben sich nun vorgenommen zu helfen, wo es nötig ist. So wollen sie für Kriegsflüchtlinge dolmetschen oder Kunstprojekte für ukrainische Kinder organisieren.