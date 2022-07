Energiekrise, Inflation, wenig Geld auf dem Konto. Eine Möglichkeit, Geld zu sparen und nachhaltig zu handeln, sind die Warentauschtage in Reutlingen. Hier ist alles kostenlos.

Aufregung vor der Halle der Technischen Betriebsdienste in Reutlingen am Samstagnachmittag. Vor dem Tor haben sich etliche Menschen versammelt. Viele haben Ikea-Tüten und andere große Taschen mitgebracht, in denen sie ihre Fundstücke verstauen wollen. Kinderspielzeug, Fernseher, Anziehsachen, Möbel - die Dinge, die es hier kostenlos gibt, haben am Vormittag Menschen vorbeigebracht, die sie nicht mehr brauchen. Jetzt warten die Sachen auf neue Besitzer. Ein Mitarbeiter in gelber Weste macht das Tor auf. Los geht’s die Menschen stürmen in die Halle.

Teller, Bücher, Kinderspielsachen und vieles mehr

Einige Menschen berichten, dass sie hier sind, weil sie sich die Dinge neu nicht leisten könnten. Auch Geflüchtete aus der Ukraine finden in der Halle Einrichtungsstücke für ihr neues Heim.

Lieber wiederverwenden als wegwerfen

Viele Besucherinnen und Besucher kommen auch, weil sie den Nachhaltigkeitsgedanken gut finden und lieber gebraucht als neu einkaufen. Um Nachhaltigkeit geht es auch dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Reutlingen, der zusammen mit den Technischen Betriebsdiensten die Warentauschtage organisiert. Vorstandsmitglied Joachim Reidelbach erklärt das Konzept folgendermaßen: "Die Idee dahinter ist die Beobachtung, dass in Haushalten viele Dinge vorhanden sind, die nicht gebraucht werden und die dann aber viel zu schade sind zum Wegwerfen. Deswegen haben wir versucht ein Konzept zu entwickeln, wie man diejenigen, die etwas übrig haben, zusammenbringen mit denjenigen zusammenbringen kann, die etwas brauchen."

Der erste Warentauschtag nach langer Corona-Pause

Was sonst oft im Sperrmüll landet, kann hier noch neue Besitzer finden. SWR Miriam Plappert

Nach knapp drei Jahren coronabedingter Pause seien dieses Mal besonders viele Sachen zusammen gekommen, sagt Matthias Kuster von den Technischen Betriebsdiensten. Viele Menschen hätten regelrecht darauf gewartet, ihre Sachen abgeben zu können. Normalerweise finden die Warentauschtage zwei mal im Jahr statt.

Die Veranstalter schätzten das abgegebene Material auf etliche Tonnen und mehrere Zehntausend Einzelstücke. Rund 700 bis 800 Besucher seien gekommen. Die meisten scheinen am Ende des Tages ganz zufrieden nach Hause gegangen zu sein.