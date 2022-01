Kein einziger Feuerwehreinsatz im Kreis Calw

Polizei und Feuerwehr in der Region Neckar-Alb und im Nordschwarzwald hatten einen ruhigen Start ins Jahr 2022.

Zwar verzeichnete das Polizeipräsidium Reutlingen rund 400 Einsätze in der Silvesternacht und am frühen Neujahrsmorgen, dabei handelte es sich aber überwiegend um Ruhestörungen, Streitigkeiten oder Sachbeschädigungen. Vereinzelt mussten die eingesetzten Beamten wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung tätig werden. Insgesamt, so die Polizei in ihrer Bilanz, gab es keine größeren Zwischenfälle.

Böller in Wasserspeier

Die Feuerwehren im Landkreis Calw mussten an Silvester kein einziges Mal ausrücken. Diese positive Tatsache führt die Feuerwehr auf das Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper zurück.

Ein Böller, der in einem Wasserspeier auf einem Balkon explodierte, erschreckte in einem Balinger Mehrfamilienhaus kurzzeitig die Bewohner. Hierbei wurde nach Polizeiangaben der Wasserspeier komplett zerstört und die verglaste Balkontür beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.