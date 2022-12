Beim Brand einer Lagerhalle in Albstadt ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. In Bad Urach raste ein Verkehrsrowdy über den Marktplatz. So die bisherige Feiertagsbilanz der Polizei.

Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 100.000 Euro ist bei einem Brand einer Lagerhalle in Albstadt-Margrethausen am frühen Sonntagmorgen entstanden. Nach Angaben der Polizei explodierten durch den Brand zwei Gasflaschen. Zeitweise fiel der Strom für benachbarte Gebäude aus. Die Lagerhalle brannte komplett aus. Die Brandursache ist noch unklar. Verkehrsrowdy raste durch Bad Urach An Heiligabend ist am späten Nachmittag ein 33-jähriger Autofahrer durch die Innenstadt von Bad Urach gerast. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit seinem schwarzen Audi zunächst entgegen der Fahrtrichtung in einer Einbahnstraße. Kurze Zeit später raste er nach Zeugenangaben mit hoher Geschwindigkeit über den Marktplatz. Passanten mussten zur Seite springen Mehrere Personen konnten sich nur durch Sprünge zur Seite vor dem Wagen retten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 33-jährige Verkehrsrowdy von einer Polizeistreife an einer Tankstelle in Bad Urach angetroffen. Er hatte keine Fahrerlaubnis und stand höchstwahrscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Hinweise auf einen politisch oder religiös motivierten Hintergrund ergaben sich bislang nicht

Sendung am Di. , 27.12.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg