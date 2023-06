Erinnerungen ans Hochwasser der Starzel im Killertal

per Mail teilen

Die schlimme Lage in den Hochwassergebieten können viele Menschen im Zollernalbkreis nachfühlen: Auch vor 13 Jahren kamen die Wassermassen rasend schnell. Drei Menschen starben damals.

Es reicht schon, wenn es draußen stark regnet. Dann werden sofort schmerzhalfte Erinnerungen wach, an den 2. Juni 2008, als ein Hochwasser das Killertal im Zollernalbkreis heimsuchte. Gerhard Schuler und seine Familie zum Beispiel wohnen direkt an der Starzel, und sie sind vom Jahrhunderthochwasser damals fast weggespült worden. Auch damals in Jungingen dauerte es nur Minuten, bis alles überflutet war. Zurück blieb Zerstörung. Die Heizung zahlte Schulers Hausratversicherung. Alles andere nicht. Er hatte keine Elementarversicherung gegen Hochwasser – ein Problem, das derzeit viele haben.

Metzgerei Weiler in Hechingen

Die Metzgerei Weiler in Hechingen ist von der Starzel nur durch einen Parkplatz und eine Straße getrennt. Innerhalb einer Viertelstunde liefen beim Hochwasser 2008 die Keller und die Produktionsräume voll. Dann drangen Wasser und Schlamm auch ins Ladengeschäft ein, erinnert sich Günther Weiler. Die Weilers haben inzwischen vorgesorgt; Sie bauten in der Hofeinfahrt ihren eigenen, bei Bedarf schließbaren Hochwasserdamm und sie sicherten die Lichtschächte, durch die das Wasser in die Keller gekommen war. Das waren Auflagen der Elementarversicherung, die sie heute schützt - zumindest vor finanziellem Schaden.