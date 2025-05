Am 2. Mai 2024 hat ein Unwetter in Bisingen (Zollernalbkreis) große Schäden verursacht. Nach einem Jahr sitzt der Schock noch tief. Das Leben in der Gemeinde geht aber weiter.

Marina dal Pont hat ihr Lächeln zurückgewonnen. Die Brasilianerin betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Michele das Eiscafé "Rialto" in Bisingen. Vor dem Laden bildet sich schon eine Schlange, hinter der Theke serviert Martina gut gelaunt ihre Eiskreationen. Sie ist froh, dass sie wieder Eis verkaufen kann. Denn vor einem Jahr hat ein Unwetter ihre Eisdiele zerstört.

Unwetter verwüstete Bisinger Ortskern

Es waren erschreckende Szenen, die sich am 2. Mai 2024 in Bisingen abspielten. Bei einem Gewitter am späten Nachmittag hatte es so stark geregnet, dass der Klingenbach über die Ufer trat und zum reißenden Strom wurde. Innerhalb weniger Minuten fluteten die Wassermassen den Bisinger Marktplatz. Die Strömung war so stark, dass sie Autos mitgerissen hat. Häuser und Keller liefen voll, auch in den Teilorten Thanheim, Steinhofen, Wessingen und Zimmmern. Die Anwohner hatten kaum Zeit, zu reagieren. Ernsthaft verletzt wurde an diesem Tag niemand, der Schock sitzt aber noch immer tief.

Auch nach der Flutwelle staute sich das Wasser noch in der Bisinger Ortsmitte. SWR Nathalie Waldenspuhl

Vom Hochwasser eingeschlossen

Auch bei Marina dal Pont: Sie wurde in ihrer Eisdiele vom Wasser eingeschlossen. Der Druck sei so stark gewesen, dass sie die Türen nicht mehr öffnen konnte, sagte sie dem SWR. Ihre Kundinnen und Kunden sowie eine Mitarbeiterin konnte sie noch rechtzeitig wegschicken. Sie selbst musste vom Verkaufsraum aus mit ansehen, wie die Flutwelle direkt auf ihren Laden zuschwemmte und ihn unter Wasser setzte. Etwa eine halbe Stunde habe sie in der Eisdiele ausgeharrt, sagt sie, dann hätten Feuerwehrleute sie befreit.

Ich hatte so Angst. Ich habe meine Mutter in Brasilien angerufen und gesagt: "Mama, ich bin tot.""

So berichtete der SWR im Mai 2024 von dem Unwetter in Bisingen:

Gemeinde Bisingen ist bis heute mit den Schäden beschäftigt

Einige Tage später wertete der Deutsche Wetterdienst das Unwetter aus. Rund eine Stunde habe der Starkregen demnach über Bisingen gedauert. In dieser Zeit sind laut der Statistik bis zu 70 Millimeter Regen auf den Quadratmeter gefallen. Laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg tritt so ein heftiger Niederschlag nur alle 1.000 bis 5.000 Jahre ein. Die Gemeinde Bisingen schreibt, es grenze an ein Wunder, dass kein Mensch ernsthaft zu Schaden kam und betont: Ohne Feuerwehr, THW und Sanitäter wäre es wohl deutlich schlimmer gekommen. Rund 250 Rettungskräfte aus den Kreisen Zollernalb, Sigmaringen und Reutlingen waren laut Polizei bis in die Nacht hinein im Einsatz.

Auf SWR-Anfrage teilt die Gemeindeverwaltung mit: Man sei bis heute mit den Folgen des extremen Unwetters beschäftigt, noch immer müsse man Schäden an kommunalen Gebäuden aufarbeiten. Bisher habe die Gemeinde das alles mehr als 737.000 Euro gekostet. Von einem Hilfspaket der Landesregierung habe man bisher "keinen Euro gesehen", denn die entsprechende Hochwasserhilfe vom Land gelte nur für Unwetter, die nach dem 30. Mai 2024, also deutlich nach Bisingen, ausgebrochen seien.

Eisdiele hatte mit Folgen zu kämpfen

Auch im "Rialto" hat das Unwetter schlimme Schäden hinterlassen. Das Hochwasser hatte kiloweise Schlamm und Geröll in das Eiscafé gespült. Das Gebäude war einsturzgefährdet. Die Eistheke, Geräte und Möbel waren kaputt, alle Vorräte verdorben. Das Lebenswerk von Martina und Michele war in Gefahr. Es war nicht klar, ob das Eiscafé je wieder öffnen kann. Aber die beiden wollten weitermachen. "Ich wollte nicht gehen", sagt Marina. "Hier ist mein zu Hause. Meine Kunden sind zu meiner Familie geworden."

Nach dem Unwetter am 2. Mai 2024: Die Eisdiele "Rialto" wurde durch die Flut zerstört. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Silas Stein

Nach dem Hochwasser: Große Solidarität

Also haben sie die Eisdiele Schritt für Schritt wieder aufgebaut, und zwar mit reichlich Unterstützung. Jeden Tag sind freiwillige Helferinnen und Helfer gekommen, um gemeinsam aufzuräumen. In der ersten Woche sogar bis zu dreißig Leute. Eine Gartenbaufirma sei mit einem Tanklaster sogar aus Villingen-Schwenningen hergefahren, um den Vorplatz vom Schlamm zu befreien.

"Ohne die Leute aus Bisingen, ohne unsere Kunden, hätten wir das alles nie geschafft."

Danach kam die Kernsanierung. Wände, Böden, Wasserleitungen - alles musste neu gemacht werden. Und das, obwohl die Versicherung nur einen kleinen Teil der Kosten übernommen hat. Auch hier war das Eiscafé auf Hilfe angewiesen - vor allem auf Spenden und auf die Hilfe der Gemeinde. Im Juli, genau 77 Tage nach der Flut, konnte das Eiscafé dann zum ersten Mal wieder öffnen - in abgespeckter Version. Denn damals war erstmal nur der Verkaufsraum renoviert. 70 Prozent des Geschäfts waren noch zerstört. Über den Winter folgte dann die zweite Bauphase.

Neuanfang nach einem Jahr

Seit März ist das neue "Rialto" fertig. Marina und Michele dal Pont haben das letzte Jahr über jeden Tag gearbeitet und auf ihre Gehälter verzichtet, um ihr Eiscafé wiederaufzubauen. Und trotzdem, betonen sie, bleibt ein großer Schaden: Rund 200.000 Euro Einbußen haben sie im vergangenen Jahr gemacht, viele Rechnungen sind noch nicht bezahlt. Ihr Plan ist jetzt, noch mehr Eis zu produzieren und es auch im Supermarkt zu verkaufen, um die Kosten wieder decken zu können. Es ist schon schwer, sagt Michele, aber "irgendwie kriegen wir es schon gebacken".