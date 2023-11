per Mail teilen

Schaurige Grimassen, geschnitzt in ausgehöhltes Gemüse. Die Rede ist nicht von Halloween, sondern von der alten Tradition der Rübengeister. In Hausen am Tann sind sie zurück.

In Hausen am Tann (Zollernalbkreis) sind die Rübengeister wieder los. Eine alte süddeutsche Tradition, die der dortige Albverein wieder entdeckt hat. Auch am Freitag waren wieder viele Kinder mit ihren Eltern und Großeltern unterwegs und sind um die Häuser gezogen - mit ausgeschnitzten Rüben.

Die Kinder in Hausen am Tann haben erst geschnitzt, dann sind sie durch den Ort gezogen. Am Ende gab es viele Süßigkeiten. SWR

Schaurige Fratzen

Die Geisterrüben leuchten schaurig. Die Augen sind weit aufgerissen, die Zähne scharf, die Nasen krumm. Kinder in Hausen am Tann haben sie mit viel Spaß geschnitzt. Auch wenn sich die Zucker- und Futterrüben deutlich schwerer aushöhlen lassen, als zum Beispiel ein Halloween-Kürbis. Und der ein oder andere Erwachsene dachte daran, wie er früher selbst Rüben in Geister verwandelte.

Kinder schnitzen ihre Rübengeister mit Eltern und Großeltern. Viele der Älteren erinnern sich an die alte Tadition. SWR

100-jährige Tradition: Hungrige Kinder betteln um Essen

Die Tradition des Rübenschnitzens reicht mehr als 100 Jahre zurück und hat einen ernsten Hintergrund. Nach dem ersten Weltkrieg zogen besonders zwischen Allerheiligen und Weihnachten viele hungrige Kinder auf der Suche nach Essen um die Dörfer. Denn gerade in dieser Zeit war die Erntezeit vorbei - viele Tagelöhner hatten keine Arbeit mehr.

Zum Glück gab es aber die Runkelrüben auf den Feldern - ein einfaches Diebesgut für hungrige Familien, perfekt für Suppen geeignet. Die Rüben wurden dann ausgehöhlt und mit gruseligen Fratzen und Kerzen zu Geister-Lampen verziert. Damit zogen die immer noch hungrigen Kinder von Bauernhof zu Bauernhof und bettelten um Essen.

Alte Tradition neu aufgelebt

Als es den Menschen nach dem zweiten Weltkrieg immer besser ging, geriet die Tradition mehr und mehr in Vergessenheit. Auch in Hausen am Tann hat man lange keine Rübengeister mehr gesehen. Bis Dorothee Neher, Vorsitzende des Albvereins, vor einem Jahr die zündende Idee kam. Warum nicht die alte Tradition wieder neu aufleben lassen? Der Gedanke kam zum perfekten Zeitpunkt, denn der Verein war im Begriff sich aufzulösen. Die Rübengeister haben dem Verein wieder neues Leben eingehaucht.

Kinder begeistert von den Rübengeistern

In Hausen am Tann betteln die Kinder nicht mehr um Essen. Es geht eher darum mit den Rübengeistern das schlechte Wetter zu vertreiben, erklärt Dorothee Neher. Durch den Ort ziehen und das eigens geschriebene Rübengeisterlied singen, wurde im Katholischen Gemeindehaus mit Beifall und reichlich Süßigkeiten belohnt.