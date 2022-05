Rotwein als ALS Therapie?

Tübinger Forschern ist möglicherweise ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS gelungen. Wie das Hertie-Instituts für klinische Hirnforschung mitteilte, könnte Rotwein bei der Therapie helfen. Bei der Muskelkrankheit ALS sterben Nervenzellen ab, weil sie verklumpen. Bislang war unbekannt, wie die Krankheit entsteht. Tübinger Forschern gelang es nun herauszufinden, was die Verklumpungen auslöst und wie sie wieder aufgelöst werden könnten. In roten Weintrauben sei ein Stoff enthalten, der ein Enzym vermehre und sich positiv auf die Krankheit auswirken könne, so das Hertie-Institut. Sollten sich diese Erkenntnisse in weiteren Studien bestätigen, könnte der Wirkstoff aus dem Wein Ansatzpunkt für eine mögliche Therapie sein.