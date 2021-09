Gerichtsbeamter wegen Untreue angeklagt

per Mail teilen

Ein Beamter des Landgerichts in Rottweil steht bald selbst vor Gericht. Dem Mann wird Untreue in 117 Fällen vorgeworfen. Als Geschäftsstellen- und Kostenbeamter soll der Mann unberechtigt Auszahlungen der Landes-Oberkasse Baden-Württemberg zu seinen Gunsten veranlasst haben. Die Anklage schreibt von einer halben Million Euro, die er so seit Anfang 2012 für sich vereinnahmt haben soll. Zur Anklage kommen aber nur noch Fälle ab 2016 im Wert von 330.000 Euro - der Rest ist verjährt. Das Geld ist laut Anklage auf Konten von Verwandten und der Ehefrau des Beamten geflossen. Der Prozess gegen den Beamten soll Mitte November beginnen.