Verzicht auf Menschenkette - Ladung an virtuellen runden Tisch

Befürworter und Gegner der Coronaregeln in Rottweil sollen am Montag an einem virtuellen Tisch zusammenkommen und miteinander reden. Die Organisatoren dieses Angebots verzichten auf eine Menschenkette und bitten die Corona-Demonstranten, am kommenden Montag ebenfalls zu Hause zu bleiben. Die Argumente beider Seiten sollen in einem Chatroom ausgetauscht werden, dem jeder von zu Hause aus via Internet beitreten kann. Geleitet werden sie von einem neutralen Moderator aus Stuttgart. So der Plan. Es sei höchste Zeit, die entstandenen Gräben zwischen den Menschen zuzuschütten, so Organisator Peter Bruker zum SWR. Man solle miteinander reden statt gegeneinander zu demonstrieren. Ob die Gegner der Coronaregeln am Montag in Rottweil tatsächlich zu Hause bleiben werden, ist noch offen.