Frau aus Rottenburg wegen Brandstiftung verurteilt

Am Landgericht Tübingen ist am Donnerstagnachmittag eine 34-jährige Frau aus Rottenburg zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe wegen schwerer Brandstiftung verurteilt worden. Die Richterin begründete das Urteil durch die kriminelle Energie, die von der Angeklagten ausginge. Die wohlüberlegte Tat und der entstandene Schaden von knapp 30.000 Euro spreche für die von der Staatsanwaltschaft geforderten zwei Jahre und sechs Monate Haft. Die Angeklagte legte zu Prozessbeginn ein Geständnis ab. Demnach hatte sie im vergangenen Dezember ihre Dachgeschosswohnung mit entzündbarer Flüssigkeit in Brand gesetzt. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigte der Frau eine Persönlichkeitsstörung. Eine verminderte Straffähigkeit konnte aber nicht bewiesen werden.